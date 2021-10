Kuidas Euroopa riigid energia hinnatõusuga rinda pistavad: prantslased saavad 100 eurot toetus, Portugalis on elektri hind järgmisel aastal külmutatud

Prantsuse peaminister Jean Castex on lubanud 36 miljonile väikese sissetulekuga inimesele maksta 100 eurot toetust kasvavate energiahindadega toimetulekuks. Toetust makstakse kõigile, kes teenivad vähem kui 2000 eurot kuus. Peaminister on lubanud külmutada ka mootorikütuste hinna 2022. aastaks, vahendab France 24 .

Portugali keskkonnaminister Joao Matos Fernandes on samuti lubanud, et elektri hind kodutarbijatele 2022. aastal ei tõuse, kirjutab Reuters.

Kreeka on lubanud jälle maksta toetusi pea kõikidele majapidamistele selle aasta lõpuks, vahendab Reuters. Riikliku energiafirma hindu on lubatud langetada ning lisaks on väiksema sissetulekuga inimestele lubatud ühekordseid toetusi.

Saksamaal ei ole esialgu plaanis elektrihinna tõusu tarbijatele kompenseerida. Rootsi peaminister Stefan Lofven on samuti veendunud, et riigi majandus on piisavalt tugev, et kõrgemate energia hindadega toime tulla, kirjutab Bloomberg.