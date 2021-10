Inbank siseneb Tšehhi turule

«Inbanki strateegia on areneda Baltikumi turgudele keskendunud pangast Kesk- ja Ida-Euroopa fookusega pangaks, mistõttu laiendame samm-sammult tegevust ka sealsetesse riikidesse. Tšehhi on 10 miljoni elanikuga riik, mille tarbimisfinantseerimise turu maht on üle 11 miljardi euro ehk Eestist 10 korda suurem,» ütles Inbanki tegevjuht ja juhatuse liige Priit Põldoja. Tema sõnul tähendaks esmaseks eesmärgiks seatud 1 protsent turuosa Tšehhis juba 110 miljoni euro suurust laenuportfelli, mis moodustaks panga tänasest portfellist viiendiku.

Põldoja sõnul annab uuele turule sisenemiseks julgust juurde Inbanki edu Poola turul, kus ettevõttel on tänaseks üle 150 000 kliendi ning 324 miljoni euro eest finantseeritud oste. «2020. aasta oli Inbankile rahvusvahelise kasvu aluste rajamise aasta. Muutsime organisatsiooni ja arendasime välja uued tooted. Täna vaatame juba julgelt mitme turu poole, otsides sünergiat seniste edukate turgude ja potentsiaalsete uute turgude vahel,» kirjeldas Põldoja. Näiteks on Tšehhil teatud sarnasusi Poola turuga ning mitmel Poola partneril äriüksused ka uues sihtriigis.

Inbanki tegevjuht usub, et Euroopa suurte pankade ja kohalike teenusepakkujatega võrreldes on Inbanki tugevuseks Tšehhi turul parem digitaalne protsess. «Finantssektoris on üha olulisemad lihtsus, mugavus ja automatiseeritus, mistõttu panustame tugevalt tehnoloogia arendamisse. Usume, et samamoodi nagu Poola turul on Inbankil ka Tšehhis võimalik raputada kohalikku finantseerimisturgu just äriprotsessidesse integreeritud digitaalsete lahendustega, selgitas Põldoja.

Inbank plaanib asutada Tšehhisse filiaali, mille taotlusega pöördutakse Finantsinspektsiooni poole veel sel aastal. Oktoobri alguses asus Inbanki Tšehhi äriüksust juhtima Vit Ruzicka, kellel on finantssektoris juhina pikaajalised kogemused.