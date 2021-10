CV Keskus: Eesti parimat palka teenivad arstid

Avalike palgapakkumiste võrdluses on kogenud arstil võimalik teenida keskmiselt alates 4050 kuni 5450 euroni. Palgapakkumisi kergitavad märkimisväärselt tööpakkumised, kus Eesti arste kutsutakse tööle välisriiki. Välisriikide tööpakkumised kõrvale jättes pakutakse arstidele Eestis 2600- kuni 3500-eurost palka.

Riigikogu liikme palga lähedane töötasu on ka IT-valdkonna tippspetsialistidel, kus pakkumised ulatuvad keskmiselt 4300 euroni. Üle 4000-eurost palka lubatakse veel müügijuhtidele, kus töötasu on suuresti seotud müügiboonustega, mistõttu on seal ka teiste ametitega võrreldes suurim pakutav palgavahemik – alates 1700 kuni 4100 euroni.