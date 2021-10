Majanduse lühiuudised

Naftaeksportija tahab emissiooni nulli viia

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman teatas, et tahab riigi kliimaneutraalseks muuta. Naftariigi muutumine kliimaneutraalseks maaks ei toimu mõistagi üleöö: kroonprints teatas, et sihiks on seatud 2060. aasta, vahendab Reuters.