Kindlustusseltsid: koroona pani inimesed elu kindlustama

Eesti Kindlustusseltside Liidu statistika järgi oli tänavu esimese poolaasta seisuga jõus 149 600 elukindlustuse lepingut, mis tähendab, et koroonaeelse, kahe aasta taguse ajaga võrreldes on lisandunud 5500 lepingut.

Elukindlustusest piisab kaheks aastaks

«Kui juhtub halvim ja inimene sureb, siis elukindlustuse eelis võrreldes pärimisega on see, et see ei kuulu pärandvara hulka ja surma korral makstakse vajalike dokumentide olemasolul kindlustussumma välja kõigest paari päevaga,» selgitas Reinmann.