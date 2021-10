Varusid jagub ainult paariks nädalaks: Euroopat ähvardab uus toorainekriis

Kui veel mõni kuu tagasi oli Euroopa tööstusettevõtetel suus kiibikriis, siis nüüd on probleem jõudnud teiste tooraineteni. Nimelt on otsakorrale jõudmas Euroopa alumiiniumivarud. Alates märtsikuust on Euroopa varud Handelsblatti andmetel poole väiksemaks sulanud ning tagesschau.de-ga rääkinud analüütikud ütlesid, et varusid jagub praeguse seisuga ainult selle aasta novembri lõpuni. «See on hiiglaslik probleem, mille ees me seisame,» ütles Saksamaa alumiiniumitööstuse liidu juht Tim Stappen. Alumiiniumit kasutatakse valdavalt elektroonikas, meditsiini-, lennu- ja autotööstuses, kus see on ülivajalik tooraine ning see on pannud Euroopa juhid murelikult häält tõstma.