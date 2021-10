Ülirikkad lõid uue eksklusiivse klubi

Bloomberg kirjutab, et ülirikkad on loonud uue eksklusiivse rikaste klubi R360. Klubi eesmärk on suhteid luua ning investeerimisvõimalusi leida ning liitumise tingimuseks on vähemalt 100 miljoni dollari suurune varandus. Liikmemaks kui selline ei ole miljardäride standardite järgi väga suur: tervele perele maksab kolmeaastane liikmekaart 180 000 dollarit.

Raha üksi ei liikmesoovi puhul loe, sest Bloombergi teatel on mitu miljardäri klubi ukse taha jäetud. Ühe puhul sai komistuskiviks, et ta soovis klubi kaudu oma äritegevust parandada, teine ei tahtnud aga oma perekonda klubiasjadesse segada ning klubi juhtidele ei meeldinud kumbki.

R360 eesmärk kõlab peaaegu spirituaalselt: liitujaid kutsutakse kolme aasta pikkusele «rännakule», mille käigus inimesed saavad kuue kapitalitüübi meistriks. Need kapitalitüübid on rahaline, intellektuaalne, spirituaalne, inimlik, emotsionaalne ja sotsiaalne kapital.

Rikaste klubisid on maailmas hulgi. Bloombergi andmetel on üks tuntuimaid Tiger 21, kus osalemiseks tuleb tasuda 30 000 dollari suurust aastamaksu ning kus on tuhatkond liiget. Rikaste klubide boonusteks on lihtsam ligipääs investeeringutele, kuna rahamaailmas juba liigutakse. Samuti korraldatakse kohtumisi mõjuvõimsate isikutega ehk siis maakeeles öelduna saavad rikkad võimaluse teha enda huvides paremat lobitööd. Bloomberg tõi näiteks, et uus klubi korraldab kohtumist West Pointi kindralitega.