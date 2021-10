TAUST ⟩ Digiriigi lõks eakatele autojuhtidele

Ta on töötanud professionaalse auto- ja bussijuhina, viimased 22 aastat tegutsenud eraettevõtjana metsamajandamise alal ning sõitnud iga päev sõiduauto kõrval ka traktori ning veokiga. Ometi on asjalood sellised, et viimase aasta jooksul on ta iga kolme kuu tagant teinud transpordiametis sõidueksami – edutult.