Kaheksa kuu eelarvepuudujääk kahanes aastaga üle 170 miljoni

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhtivanalüütik Risto Kaarna selgitas , et riigieelarve positsioonis on toimunud metoodiline muudatus, mis puudutab riigipoolsete teise samba maksete peatamist. Eurostat on andnud juhise, mille järgi tuleks seda käsitleda võlakohustusena erasektorile, mis tähendab, et kui varasemalt oli see arvestatud riigieelarve tuluna, siis nüüd seda niimoodi kajastada ei saa.