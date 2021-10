The New York Times: uuele telefonile kulutatud raha läheb rentslisse

Telefonidele kulutatavad summad kasvavad

Finantsnõustajate hinnangul on telefoni hinda aga alles hädade algus ning taolise ostu tõeline mõju meie eelarvele on veelgi suurem. Kui 1000 eurot investeerida, oleks see summa mõnekümne aasta pärast palju kopsakam ning abiks pensionieas toimetulekul.

Vähem kui pooltel ameeriklastel on piisavalt sääste, et ootamatuid kulutusi katta. Kuigi Eesti inimesed säästavad Eesti Panga andmetel üha rohkem, on säästud jagunenud ebaühtlaselt ning palju on neid, kel kuu lõpuks on pangakontol vähem kui 100 eurot.

Samas on Eestis kasvamas nutiseadmetele kulutatavad summad. Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann märkis, et selle aasta esimeses pooles kasvas müüdud nutitelefonide keskmine hind 8 protsendi võrra 415 euroni. Nutitelefonid on ühed kõige võimsamad tööriistad ning viimase aasta jooksul on hea telefon eriti marjaks ära kulunud, sest näost-näkku kohtumisi on olnud vähem.

Raha läheb rentslisse

New York Times rääkis finantsnõustaja Suze Ormaniga, kelle sõnul läheb kohvi näol igal aastal rentslisse miljon dollarit ning ka pidev uute telefonide ostmine on tema kinnitusel tee vaesusesse. «Kas sul on igal aastal vaja uut telefoni? Kindlast mitte, see on naeruväärne raha raiskamine,» oli ta veendunud.

Tema sõnul tasub hoopis mõelda väikeste summade säästmisele. Uue Samsung Galaxy kuumakse Telia e-poes on 33 eurot. Kuigi see ei tundu teab mis röögatu sääst, võiks 10 aastaga nii kõrvale panna pea 4 000 eurot ja rääkida vanema telefoniga. Kui panna aga 30 aasta jooksul iga kuu kõrvale 33 eurot, see investeerida ning teenida aastas 4 protsenti intressi, on 30 aasta pärast tagataskus enam kui 20 000 eurot.

Ormani sõnul on sarnane lugu auto ostmisega. Kuigi auto väärtus aastatega langeb, ei ole mõistlik seda uuema vastu vahetada. Kuniks auto sõidab, pole suuremat vahet, mis tema turuväärtus on.

Ja loomulikult tasub ise kodus kohvi teha. Nii uusi telefone võiks osta ainult juhul, kui selleks on võimalus igal aastal raha kõrvale panna ning raha jääb ka muude säästude jaoks. Kui see on üks vahva hobi, siis miks mitte. Oma finantskohustusi ei tasu aga põnevate vidinate nimel kasvatada.