Taxigo kasvatas uue hinnapoliitikaga nii klientide kui juhtide arvu

«Me eeldasime, et inimesed on nutikad ja leiavad meid madalamate tipptunnihindade tõttu üles, kuid see, et meid on absoluutselt ilma reklaamita leidnud nii paljud, oli meeldiv üllatus,» rääkis Dubrovski.

«Kuigi me veidi kartsime, et juhid võivad madalamate hinnakordajate tõttu hakata mossitama, siis tegelikkuses oleme saanud kahe nädalaga juurde 79 uut juhti. Need, kes on tulnud, on valdavalt rääkinud, et tahavad teha rahulikult tööd, mitte tõmmelda kogu aeg kesklinna ummikutes.