Kriisiolukorras ei pea aga närima maitsetut makaroni. Mida soovitab päästeamet koju varuda ja kui palju see maksab?

Varusid tuleks Nahkuri sõnul hoida pidevas ringluses – mitte «kriisiriiulile» seisma jätta, vaid neid kasutada ja seejärel uutega asendada. Selle asemel, et osta koju pakk makarone, võiks osta hoopis kaks. «Kui üks on oma tee lauale leidnud, siis tuleks see kohet ka uuega asendada. Kriisiolukorras ei pea aga närima maitsetut makaroni, vaid menüü võib olla vägagi rikkalik. Tänapäeval on poest saada niivõrd suur valik konserveeritud tooteid, et nendest annab valmistada ka gurmeetoitu,» oli ta veendunud.