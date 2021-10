PÕHJALIK SELGITUS ⟩ Kuidas mõõta majanduse toimimist üksikisiku vaatevinklist ja saada selle eest Nobeli majanduspreemia?

Valdav osa USA andmetel põhinevaid uuringuid on jõudnud sarnasele järeldusele kui Cardi ja Kruegeri uuringud: alampalga mõju hõive langusele on väike või olematu. Sarnasel metoodikal põhinevaid analüüse on tehtud ka Eestis ja siinsed uuringud on samuti näidanud, et mõju hõivele on kas väga väike (Hinnosaar ja Rõõm 2003) või puudub üldse (Ferraro, Hänilane ja Staehr 2018).

Koolis käidud aastate arvu mõju sissetulekule

Angrist ja Krueger on uurinud, kuidas mõjutab koolis käidud aastate arv sissetulekut. Sellist põhjuslikku seost on raske välja selgitada, kuna inimestel on väga erinevad valikud ja põhjused, kui kaua koolis käiakse ning neid kõiki pole võimalik analüüsis arvesse võtta. Et seosest aru saada, vaatasid nad muidu sarnaseid koolilapsi, kellel oli erinev ainult sünnikuupäev (Angrist ja Krueger 1991).

USAs lähevad kooli kõik lapsed, kes on sündinud teatud kalendriaastal. Sõltuvalt osariigist on aga koolis käimise kohustus kuni 16- või 17aastaseks saamiseni. Seetõttu tekib osal lastel võimalus koolitee lõpetada peaaegu aasta varem kui teistel. Võrreldes õpingute jätkajaid nendega, kes eelistasid võimalikult varakult õpingud lõpetada ja tööle minna, said nad teada, kui palju mõjutavad tulevasi sissetulekuid erinevused haridustee pikkuses. Nad leidsid, et varakult õpingud lõpetanutel oleks täiendav aasta hariduse omandamist suurendanud tulevast sissetulekut ligikaudu 9% võrra.

Sisserände mõju kohalike inimeste võimalustele

David Card on uuenduslike lahendustega mõjutanud ka uuringuid selle kohta, kuidas ulatuslik töötajate sisseränne mõjutab kohalike inimeste töö leidmise võimalusi ja sissetulekuid. Tema uuringutest on alguse saanud terve koolkonna uuringud, mis keskenduvad immigratsiooni analüüsimisele. Card näitas, et sisserände mõju on väike (Card 1990).

Ka hilisemates uuringutes on samale tulemusele jõutud, küll aga sellise täiendusega, et sisserännanud töötajad mõjutavad üksteise sissetulekuid: hiljem saabunud immigrantide lisandumine kohalikule tööturule vähendab nende immigrantide sissetulekuid, kes on riiki saabunud varem. Üldisemalt mõjutab sisseränne negatiivselt neid töötajate gruppe – nii kohalikke kui ka varem saabunud sisserändajaid –, kellega immigrandid samadele töökohtadele konkureerivad (Borjas 2003, Card 2009).

Palkade ebavõrdsus

Viimastel aasatel on David Card koos kolleegidega viinud läbi ka mitmeid analüüse, mis keskenduvad palkade ebavõrdsusele. Taas on tegu olnud mõjukate artiklitega, mis on avanud uusi uurimissuundi. Kasutades keerukaid paneelandmetel põhinevaid mudeleid, on nad näiteks näidanud, kui suure osa soolisest palgalõhest põhjustab see, et mehed töötavad sagedamini ettevõtetes, kus makstakse kõrgemaid palku, ning kui suure osa asjaolu, et ettevõtete siseselt makstakse meestele kõrgemaid palku kui naistele (Card, Cardoso ja Kline 2016). Ka Eestis on palkade ebavõrdsust uuritud sama metoodikat kasutades. Eesti andmetel põhinev uuring näitas, et siin mängivad ettevõttesisesed palgaerinevused soolise palgalõhe kujunemisel suuremat rolli kui rikkamates riikides (Meriküll, Masso ja Vahter 2020).

Kokkuvõtteks

Majandusteaduses läbi viidavad empiirilised uurimustööd on David Cardi, Joshua Angristi ja Guido Imbensi eestvedamisel läbi teinud suure arengu ja tugevdanud majandust teadusharuna. See on aidanud parandada meie kõigi heaolu.