Pindi: uute korterite hinnad on teinud võimsa tõusu

Võrreldes käesoleva aasta algusega on uute korterite hinnad kasvanud Tallinnas ja Harjumaal keskmiselt 18 protsendi võrra. Kui aasta alguses oli pakkumises olevate uute korterite keskmine ruutmeetrihind 2792 eurot, siis nüüdseks on see tõusnud 3294 eurole, teatas Pindi Kinnisvara.