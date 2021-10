USA uute töötutoetuse taotluste arv oli pandeemia madalaim

Uute taotluste arv langes hooajaliselt korrigeeritult 6000 võrra 290 000-le. Tegemist on madalaima tasemega alates 14. märtsist 2020, kui see näitaja oli 256 000. See oli enne seda, kui COVID-19 levik viis taotluste arvu miljonitesse inimeste massiviisiliste koondamiste ajal, teatas USA tööministeerium.