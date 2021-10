Bitcoin’idesse saab investeerida ka ilma neid omamata

Alates teisipäevast saab bitcoin​’idesse investeerida ka nii, et ei pea enam kartma investeeringust ilmajäämist mingil põhjusel, olgu selleks parooli unustamine või kaotus või see, et keegi on krüptoraha lihtsalt pihta pannud (mida on samuti juhtunud). Nimelt alustati New Yorgi börsil teisipäeval börsil kaubeldava fondiga (ETF) ProShares Bitcoin Strategy ETF (sümbol BITO).