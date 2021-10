Majanduse lühiuudised

Elektrimüüjad on hakanud lepinguid üles ütlema

Mõned elektrimüüjad on hakanud äriklientidega sõlmitud fikseeritud hinnaga lepinguid tühistama ja kallimaks muutma. Ettevõtetele võib see olla ebameeldiv üllatus, sest mõned kliendid ei teagi, et müüja võib fikseeritud hinnast soovi korral loobuda, kui selline võimalus on lepingus kirjas, kirjutab ERR. Fikseeritud lepingust on tulnud loobuda juba Astri Grupil, kellele kuuluvad näiteks Tallinnas Balti jaama turg, Lõunakeskus Tartus ja Astri keskus Narvas. Portaali elektrihind.ee vedaja Urmas Voit ütles, et esialgu on soovinud lepinguid üle vaadata kaks elektrimüüjat. Üks neist on Vene ettevõte Intera. Suurimad elektrimüüjad Eesti Energia ja Alexela ei soovinud teemat kommenteerida. Eesti Energia teatas kirjalikult, et nemad lepinguid ei muuda. PM