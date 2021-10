Suuremad elektrimüüjad püsihinnaga lepinguid muuta ei plaani

Eesti Energiast kinnitati, et nemad lepingu tingimusi muuta ei kavatse. «Eesti Energia on kindel partner, kes austab oma lepingulisi kohtusi,» lubas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts. «Meie lepingutes on jäetud võimalus hinna muutmiseks vaid neil juhtudel, kui muutus tuleneb regulatsioonidest. Tänaste elektrihindade juures on fikseeritud hinnaga lepingus riski realiseerumine ettevõtte kanda.»

Eesti Gaasist teatati, et fikseeritud hinnaga lepingute puhul kehtib lepingus kokkulepitud hind kuni lepingu tähtaja lõpuni.

Elektrum Eesti tegevjuhi Andrus Liivand rääkis, et hinna fikseerimisel jäävad kõik tulevikuhinna muutusest tulenevad riskid müüja kanda, kes maandab neid läbi erinevate hinnariski maandamise finantsinstrumentide, näiteks läbi tooraineturgude futuuride jms. «Riskimaandamise strateegiad on siiski elektrimüüjate lõikes erinevad,» ütles Liivand. «Äriettevõttena loomulikult analüüsime ka meie pidevalt äririske. Elektrum Eesti ei ole olemasolevate äriklientidega sõlmitud fikseeritud hinnaga lepinguid seni siiski pidanud ühepoolselt lõpetama ja vähemalt lähiajal seda kavas teha ei ole.»

Liivandi sõnul saab tavapäraselt lepingutingimusi ühepoolselt muuta näiteks võlgnevuse tekkimisel või kui tarbijal lõppeb võrguleping. Samuti võib tekkida vajadus muuta elektrimüügi üldtingimusi kõikidele klientidele, siis kui see on vajalik näiteks tulenevalt õigusaktide muutumisest, elektrituru arengutest või siis äririskide paremast määratlemisest.

«Lepingutele mis sõlmitakse uueks perioodiks võime äriklientide puhul rakendada pariteeditingimust, mis tähendab, et lisaks ostjale on ka müüjal õigus leping ennetähtaegselt lõpetada, makstes seejuures ostjale eelnevalt kokkulepitud trahvi,» kirjeldas Liivand. «Eriti suuremate tarbijate puhul, kes sõlmivad fikseeritud hinnaga lepingud siis, kui hinnad on kõige kõrgemad, on paraku väga suur risk, et mõne aja pärast, kui turuhinnad oluliselt langevad, soovitakse sellistest lepingutest siiski väljuda.»

Liivand märkis, et kodutarbija puhul kehtib elektrituru seadusest tulenev erisus, et tarbija saab elektrilepingut tasuta muuta kasvõi iga kuu.

Olerex ASi energiamüügi juht Priit Kuusik kinnitas, et nemad ei ole ühtegi lepingut tühistanud ega lõpetanud ja see ei ole ka eesmärk. «Samuti ei võimalda lepingutingimused ühepoolselt lepinguid muuta.»

Ta lisas, et Euroopat haaranud energiakriis on pannud energiamüüjad nii meil kui mujal surve alla. «Kriis puudutab valusalt nii elektrimüüjaid kui tarbijaid ning üheskoos otsitakse lahendusi kriisist läbi tulemiseks,» ütles Kuusik.