Rand ja Tuulbergi käive langes mullu 17,6 protsenti

Riskid ehitusvaldkonnas on juhtkonna hinnangul kasvanud – pandeemia tagajärjel on suurenenud määramatus majandusarengu, võimalike tarneahelate katkestuste, ootamatu hinnamuutuse ning tööjõu kättesaadavuse osas.

Sellises tegevuskeskkonnas on ettevõtte eesmärk hoida rahaseis tugevana ja keskenduda madala riskiga objektidele. See võib lühiajaliselt mõjutada ettevõtte käivet.

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg tegevusaladeks on ehituse peatöövõtt, projekteerimis-ehitustöövõtt ja ehituse projektijuhtimine. Ehitusfirma Rand ja Tuulberg on AS Rand & Tuulberg Grupp tütarettevõte.