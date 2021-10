ABB Grupi käive kasvas kolmandas kvartalis 7 protsenti

EBITA marginaal oli 15,1 protsenti ja see oli 3,1 punkti kõrgem kui aasta varem. Puhaskasum oli 687 miljonit dollarit. Rahavood äritegevusest ulatusid 1,1 miljardi dollarini. Ettevõtte brutokasum oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25 protsenti kõrgem, ulatudes 2,3 miljardi dollarini, teatas ABB Grupp.

«Mul on hea meel, et saavutasime keerulise tarneahelakeskkonna tingimustes kolmandas kvartalis head tulemused,» ütles ABB tegevjuht Björn Rosengren. «Meie rahavoogude genereerimine oli tugev ning jättis bilansis piisavalt ruumi, et toetada ABB orgaanilist kasvu ja uute ettevõtete omandamist.»