Lugeja küsib: kas ettevõtte riskianalüüsi võib esitada ka hiljem?

«Selgitame, et 1. märtsist 2021 on tööandjatel võimalik enda töökeskkonna riskianalüüsi Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda üles laadida. Riskianalüüs pidi olema üles laetud või iseteeninduskeskkonnas koostatud hiljemalt 01.09.2021, seega oli riskianalüüsi esitamiseks aega kuus kuud. Riskianalüüsi peavad esitama kõik tööandjad, kellel on vähemalt üks töölepinguga töötaja. Ainsa erandina ei pea riskianalüüsi esitama julgeolekuasutused.

Tööandjal on riskianalüüsi esitamise kohustuse täitmiseks kaks võimalust – laadida üles olemasolev riskianalüüs (koos tegevuskavaga) või koostada riskianalüüs iseteeninduskeskkonnas. Kui tööandja on mingil põhjusel jäänud kohustuse täitmisega hiljaks, siis soovitame selle täita esimesel võimalusel. Laadige üles praegu kehtiv riskianalüüs ning peale riskianalüüsi täiendamist uus versioon. Paljudel juhtudel on riskianalüüsi esitamata jätmise põhjuseks see, et riskianalüüsi parasjagu muudetakse. Kuna riskianalüüs on selline dokument, mis peab muutuma koos töö ja töökeskkonnaga, siis tuleb tulevikus nagunii riskianalüüsi uuendada ja see uuesti üles laadida,» vastas Kaljula.