Chemi-Pharmi ravimitehas sai ehitusloa

«Chemi-Pharmi jaoks on farmaatsia valdkonda sisenemine ja puhaste ruumide tehnoloogial põhineva tootmisüksuse loomine oluline samm ettevõtte kiire arengu ja innovatsiooniga jätkamiseks. Oma farmaatsiatööstus annab Eestile ravimite ja vaktsiinitootmise võimekuse ning maandab ka riske. Teadusmahuka ettevõttena näeme tootmise laiendamises ka suurt innovatsioonipotentsiaali,» ütles Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg.

«Innopolis Insenerid OÜ on projekteerinud viimase kümnendi jooksul rohkem kui 140 000 m2 tervishoiu ja farmaatsiaga seotud hooneid, mis teeb meist ühe juhtiva ettevõtte selliste hoonete projekteerimisel Põhjamaades ja Baltikumis. Koostöö Chemi-Pharmiga ravimitehase projekteerimisel ühendasime kahe tugeva Eesti ettevõtte parimad teadmised meditsiini- ja farmaatsiavaldkonnast,» lisas Innopolis Insenerid OÜ juhatuse liige Oivo Manninen.

COVID-19 pandeemia on toonud kogu maailmas kaasa kõrgendatud vajaduse nii desinfektsioonivahendite kui ka ravimite järele. Chemi-Pharm on suutnud pandeemia ajal varustada Eesti haiglaid, hooldekodusid ja paljusid teisi tervishoiuasutusi desinfektsiooni- ja hooldusvahenditega.

Teadusmahuka ettevõtluse eestvedajana investeerib Chemi-Pharm vähemalt kaks protsenti käibest uurimis- ja arendustegevusse. Selle näiteks on koostöös Eesti teadlastega väljatöötatud uudne SARS-CoV-2 vastaste antikehadega ninasprei BioBlock.

AS Chemi-Pharm on asutatud 1997. aastal. Teadusmahukas ettevõte annab tööd ligi 80 inimesele ning ekspordib oma tooteid 27 riiki. Tänavu Eesti aasta ettevõtteks valitud AS Chemi-Pharm arendab, valmistab ja turustab desinfektante, isikliku hügieeni vahendeid ning puhastus- ja erihooldustooteid.