Swedbank näitab teed ja avalikustab tööpakkumistes palgavahemiku

«Me anname sellega indikatsiooni, mis see töökoht meie meelest väärt on,» ütles Swedbank Eesti tegevjuht Olavi Lepp Äripäeva raadios. «Kui tuleb hea kandidaat, kel on kogemused ja kes võtab kõrgema vastutuse, siis on tal võimalik jõuda palgavahemiku ülemisse äärde, algaja alustab alumisest äärest.»

Lepa sõnul on naiivne loota, et infot kinni hoides saaks justkui palku madalal hoida. «Tunnetus on töötajatel olemas, nad suhtlevad omavahel ja vahetavad infot, palkade varjamine ei aita enam kaasa,» märkis Lepp.

Tegelik palk 20 protsendi vahemikus

Swedbank on üle 20 aasta teinud tööjõu uuringuid ja korrigeerinud oma palku selle järgi. Sellest nädalast on nende töökuulutuste juures need palgavahemikud ka avaldatud. Lepa sõnul annab see töötajatele hea indikatsiooni, et kas nad on turust maha jäänud või turust ette jõudnud.

Vahemik ei ole aga täpne palk, vaid arvestatud mediaanpalga järgi +/- 20 protsenti. «Vahemik ei tohi olla liiga suur,» märkis Lepp. «See võib olla kuni 20%, et anda tunnetus, kas see palk on kandidaadile motiveeriv ja kas tal tahab kandideerida.»

Lepa sõnul on Swedbankis palju töökohti, kus palgad algavad neljakohalise numbriga ja mis algavad 2,3 või 4-ga.

Eesti Teenindus ja Kaubandustöötajate Ametiühingu juht Elle Pütsepp peab samuti oluliseks, et kõigi tööpakkumiste juures oleks ka palk. Tema soovib näha konkreetset palganumbrit, mitte vahemikku, sest hiljem selgub ikka, et inimene võeti tööle vahemiku madalaima palga peale.

«Inimene tahab teada, mida ta konkreetselt teenib,» kinnitas ta. «CV keskuses peaksid olema kõik töötasud väljas ja mitte vahemikena vaid kuupalk või tunnitasu.»

Info mõjutab kandideerimist

CV Onlines on hetkel avaliku palganumbriga töökuulutuste osakaal 18%. See näitaja on tõusnud, sest veel aprillis oli avaliku palgaga vaid 12% töökuulutustest. Kõige rohkem on avaliku palganumbriga pakkumisi teenindussektoris, sellele järgnevad avalik sektor ja müük. Umbes pooltel avaliku palgaga tööpakkumistel on palgasummaks märgitud vahemik, pooltel fikseeritud summa.

CV-Online Estonia küsitlusest selgus, et tervelt 91% vastajatest arvab, et avalik palganumber töökuulutuses peaks olema märgitud. 7% vastajatest märkis, et see, kas töötasu on märgitud, peaks sõltuma pakutavast ametipositsioonist. 1,4% vastajatest arvab, et töötasu suurust ei peaks töökuulutusel avalikustama, ütles CV Online turundusspetsialist Gertrud Sild.