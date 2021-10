Lugeja küsib: kas Eesti uued piirangud karmistusid ka Egiptusesse reisijate jaoks?

Riiki saavad siseneda täielikult vaktsineeritud inimesed, kes esitavad QR-koodiga vaktsineerimissertifikaadi, mis tõendab, et vaktsineerimise lõpetamisest on möödas vähemalt 14 päeva.

See tähendab, et negatiivse testi alusel pääseb Tallinnas lennukile ja Egiptuses lennukilt maha.

Eesti turismifirmade liidu peasekretär Merike Hallik rõhutas, et ka lennufirma ja reisibüroo peavad inimesi kõikidest tingimustest teavitama. Reisijal on omakorda kohustus see informatsioon hoolikalt läbi lugeda, sest pandeemia ajal reisimine on väljakutse ning riigiti võivad tingimused kiiresti muutuda.