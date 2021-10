Vaimse tervise probleemid takistavad töötuid tööle saamast

Kuigi töötute hulgas on vaimse tervise häiretega inimeste osakaal suurem, mõjutab ka töötus ise vaimset tervist negatiivselt. Üle poolte töötutest muretseb pidevalt sissetulekute pärast ning pikad kandideerimisprotsessid panevad neid kahtlema iseenda väärtuses. Samuti tekitavad töövestlused töötutes ärevust ning äraütlevad vastused panevad tundma, et pingutused kandideerimisel ei kanna vilja.

«Muret tekitavalt suur osa töötutest tunneb ärevust töövestluste ees – 43 protsenti,» rääkis CV-Online'i värbamisjuht Kaire Kleesment. «Ühelt poolt on loomulik, et kui mängus on niivõrd oluline asi, nagu uus töökoht, on töötul pinge peal. Teisalt jääb tööandjate hooleks tekitada töövestluseks vahetu ja sõbralik keskkond, mille eesmärk ei ole kandidaadi ülekuulamine, vaid soe ja sõbralik vestlus, kus mõlemad pooled saavad veenduda üksteise sobivuses.»