Kristjan-Thor Vähi arendusi müüakse 1,5 aastat ette välja

Uus-Järvekülat arendava Invego juht Kristjan-Thor Vähi sõnul aitab poolteist aastat ette müügitehinguid sõlmida asjaolu, et arenduse taga seisab Efteni näol mainekas investor. Lisaks on tema sõnul olulised kiire ühendus Tallinnaga, lasteaiad-koolid, muu eluks vajalik taristu ning looduse lähedus.

Eften United Property Fund rahastab Uus-Järveküla elurajooni arendust 2,5 miljoni euro suuruse investeeringuga. Projekti kogumaksumus on 45 miljonit eurot ning esimene etapp valmib 2023. aasta kevadel. Ehitus algab 2022. aasta alguses. Ridaelamukodude hinnad algavad 229 900 eurost.

Eften Capitali hallatavate varade maht on 800 miljonit eurot ning kokku juhib Eften kuute kinnisvarasse investeerivat fondi. Ettevõttel on esindused kõigis kolmes Balti riigis ning kokku töötajaid üle 50 inimese.

Invego on Eesti elurajoonide arendaja, kelle arendamisel on valminud Uus-Järveküla läheduses asuv Vana-Peetri elurajoon ning praegu on valmimisel Tiskreoja, Tabasalu Kodu ja Luccaranna elurajoonid.