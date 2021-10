Eesti maksusüsteem sai USA mõttekojalt kõrge hinnangu

«Rõõm on tõdeda, et jätkuvalt leiab tunnustust Eesti ettevõtete tulumaksusüsteem, mille alusel tekib ettevõtjal maksukohustus üksnes kasumi väljavõtmisel. Tõhus ja suhteliselt lihtne kasumimaksusüsteem on olnud meie väikese majanduse üks tugevusi. Asjaolu, et riik ei kogu maksu kasumi tekkimisel, on olnud ettevõtjatele abiks raskete aegade üleelamisel,» ütles maksu- ja tollipoliitika asekantsler Helen Pahapill.

Lisaks toob mõttekoda Eesti tugevustena välja laia käibemaksubaasi ja maksude maksmisega seotud madala halduskoormuse.

Positiivseks peab Tax Foundation ka seda, et Eestis sõltub maamaksu suurus ainult maa hinnast, võtmata arvesse maal paiknevate ehitiste väärtust.

Eesti nõrkusena tuuakse välja madal maksulepingute arv – Eestil on need sõlmitud 61 riigiga, kui OECD keskmine on 75.

Eesti järel on teisel kohal Läti ja kolmas on Uus-Meremaa. Läti puhul kiidab mõttekoda, et riik võttis kasutusele Eesti ettevõtete tulumaksusüsteemi ja samuti sealset tööjõu maksustamist.