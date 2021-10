Suure väina püsiühenduse uuringud algavad uue aasta alguses

Rahandusministeeriumil on käimas eriplaneeringut puudutavad avalikud arutelud, et saada kohalikelt kogukondadelt planeeringu lähteseisukohtade kohta tagasisidet ning kaardistada püsiühendusega kaasnevad aspektid, millele inimesed enim tähelepanu juhivad.

Jaak Aabi sõnul on praeguseks leitud riigieelarvest vajalikud vahendid, et liikuda püsiühenduse uuringutega edasi ka perioodil 2022-2023. «Meie eesmärk on koostöös ekspertide, kohalike kogukondade ja ettevõtjatega algatada kõik vajalikud uuringud ning peale nende läbiviimist langetada otsus reaalsete kaasajastatud andmete, mitte emotsioonide ja eelduste põhjal,» ütles minister.

Kuna tegu on väga mastaapse ja suure mõjuga projektiga, tuleb arvestada, et kogu protsess võtab aega. Jaak Aabi hinnangul on ettevõtmise olulisust ja ulatust arvestades tegu sajandi projektiga, kus tuleb igat aspekti põhjalikult kaaluda.

«Kuidas korraldada Saaremaa ja Muhu igal aastal 10 protsenti kasvavat kaubavahetust aastal 2030? Kuidas mõjutab püsiühendus kohalike saarelist identiteet? Kas peame püsiühendust rajades arvestama ka alternatiivse trassiga, mis juhiks transiitreisijaid Muhu keskusest eemale? Need on keerulised küsimused, kuid nendele vastamata ei saa terviklikku pilti projekti vajalikkuse hindamiseks,» selgitas Aab.

Mõju hindamisel ei piirduta vaid püsiühenduse ühenduskohtadega, vaid ühendust käsitletakse laiemalt nii ruumilises kui ajalises mõõtmes. «Püsiühenduse projekt ilmestab hästi, kui oluline on omada laiemat pilti, mis arvestab projekti mõjudega ka 20 kilomeetri kaugusel ning mille mõjusid on analüüsitud pärast projekti valmimist veel vähemalt 10 aasta perspektiivis,» märkis rahandusministeeriumi riigi eriplaneeringute nõunik Siim Orav.

Äsja lõppenud planeeringu lähteseisukohtade väljapanekult kogutud tagasiside näitab, et enim huvitab Saaremaa, Muhu ja Pärnu inimesi püsiühenduse liik, selle arhitektuurilahendused ning ühenduse tasuvus. Samuti tuntakse huvi projekti uuringute plaani ja edasiste etappide kohta.

Neid ja teisi teemasid käsitletakse eriplaneeringut puudutavatel avalikel aruteludel, mis on toimunud nii Tallinnas ja Kuressaares, huvilised on oodatud veel 21. oktoobril Lihulasse ja Virtsu ning 25. oktoobril Muhusse.

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu esimese etapi lõpuks aastaks 2026 selgub parim trassialternatiiv ning püsiühenduse liik, millega jätkatakse tööd juba planeeringu detailse lahenduse etapis ehk teises etapis. Tulenevalt uuringutest ning mõjust keskkonnale võib esimese etapi lõpuks selguda ka, et parvlaevaühendus on siiski riigi jaoks pikas perspektiivis parim lahendus.

Püsiühenduse eriplaneering on jõudnud etappi, kus on selgumas planeeringu lähteseisukohad ehk ülevaade, milliseid tegevusi ja uuringuid on tarvis selleks, et anda lõplik hinnang püsiühenduse rajamise võimalikkuse kohta.