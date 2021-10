Osa elektrimüüjaid on asunud püsihinnaga lepinguid tühistama

Pärnu Tervise Spaa ja Tervise Paradiis sõlmis eelmisel aastal fikseeritud hinnaga elektriostulepingu kuni järgmise aasta lõpuni, mis tänavu järsult tõusnud elektrihinna tõttu on praegu ülisoodne. Elektrimüüja soovib nüüd selle lepingu üles öelda.

«Eelmise nädala keskpaigas saime oma elektrimüüjalt ettepaneku lepingut muuta sellises vormis, mis meile oleks toonud kaasa olulise elektrihinna tõusu. Leping ütleb, et seda niisama lihtsalt ei saa teiste tingimuste peale panna ja me väga loodame, et meie elektrimüüja jääb meiega ühele nõule,» ütles Tervise Spaa ja Tervise Paradiisi juht Jaan Ratnik ERR-ile.

Fikseeritud lepingust aga on tulnud loobuda juba Astri Grupil, kellel kuuluvad näiteks Tallinnas Balti jaama turg, Lõunakeskus Tartus ja Astri keskus Narvas. Leping pidi kestma aasta lõpuni, kuid müüja lõpetas selle suvel.

«Kui leping sai sõlmitud, ei pööranud me tähelepanu sellises väikesed kirjas punktile, mis sellise võimaluse teisele poolele andis. Kuni aasta lõpuni oleme börsil elektrihinnaga, uueks aastaks tahame ikkagi sõlmida fikseeritud hinnaga lepingu. Septembri arve, mis just tuli – võrreldes eelmise aasta septembriga on hinnatõus 90 protsenti,» lausus Astri Kinnisvara juhatuse liige Tarmo Kleimann.

Portaali elektrihind.ee vedaja Urmas Voit ütles, et esialgu on soovinud lepinguid ümber vaadata kaks elektrimüüjat. Üks neist on Vene ettevõte Intera.

«Viimasel ajal me oleme kuulnud, et suurte äriklientide segmendis tegutsev Olerex on saatnud klientidele teated välja. Meie tegeleme ainult suurte klientide nõustamisega, mis on kuskil 150 Eesti suurimat tarbijat ja seal me oleme kohanud kümmekond lepingut juba, mis on läinud läbirääkimistele või mis on lõpetatud,» ütles Voit.

Olerex aga teatas kirjalikus vastuses «Aktuaalsele kaamerale», et «elektrimüüjad nii meil kui mujal sattunud tugeva surve alla ja paljud neist müüvad elektrit alla omahinna. Tänane kriis puudutab valusalt nii müüjaid kui tarbijaid ning üheskoos tuleb otsida lahendusi kriisist läbi tulemiseks.»

Suurimad elektrimüüjad, Eesti Energia ja Alexela, ei soovinud teemat «Aktuaalsele kaamerale» kommenteerida. Eesti Energia teatas kirjalikult, et nemad lepinguid ei muuda.

Eesti Gaas ütles, et ka nemad oma fikseeritud elektrimüügilepinguid ümber ei vaata. Kuid Eesti Gaasi juht Margus Kaasik ütles, et kindla hinnaga lepingud polegi ettevõttel pakkuda lihtne ja tuleb arvestada äririskiga.