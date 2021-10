Hiinas Henani provintsis asuvast Putiani jaamast Helsingi poole väljuv kaubarong. Hiinast pärit kaupade veomahud on viimase aastaga Soomes suurenenud 250 protsenti. FOTO: Hao Yuan via www.imago-images.de

Raudtee päästab Põhjamaade jõulud, just nii väidab Soome meedia. Paanikast, et üleilmne tarnekriis rikub kommertsjõulud, on palju räägitud, kuid soomlased on koos hiinlastega leidnud raudtee abil lahenduse, tänu millele jõuavad Läänemere riikide lastele kingitused pühadeks õigel ajal kohale.