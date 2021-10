Danilov: rohepöörde mõju ettevõtetele on teadmata

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul on rohepöördel praegu veel lõpuni teadmata mõju ettevõtluse konkurentsivõimele ning energia varustuskindlusele, samuti toob see kaasa üleminekuraskusi haavatavatele elanikkonnagruppidele. Euroopa rohelise kokkuleppe aluseks on lubadus, et rohepööre on majanduslikult tulus ning sotsiaalselt õiglane ja kedagi ei jäeta maha.