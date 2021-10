Wolt: ühekordsele plastile on alternatiivseid lahendusi halastamatult vähe

Koroonaviiruse leviku tõttu pole restoranidel viimastel aastatel kuigi hästi läinud. Keskkonnaministeeriumi ettepanekust tulenevalt peaksid restoranid hakkama lisatasu võtma ühekordse kasutusega plastpakendites toidu kaasamüümise eest ning see tähendaks arvele mitut lisaeurot. Ristali hinnangul pole see mõistlik mõte ning keskonnaministeeriumi plaan on rangem, kui Euroopa Liidu direktiiv nõuab.