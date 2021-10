Aas: kaevandamisõiguse tasud on liiga kõrged

Kaevandamisõiguse tasu keskmiselt 4% kasv aastas on kergitanud selle kulu osakaalu ettevõtete kogukuludes viimase kümnendi jooksul 7-8 protsendilt 25 protsendini.

Tasumäärade liiga kõrge tase ja liiga kiire kasv on MKM-i hinnangul olnud üks põhjustest, miks ehitusmaterjalide valdkonna kasvu hinnaindeks on perioodil 2015-2020 olnud sisuliselt nullilähedane, keskmiselt 0,017 protsenti.

Analüüsi käigus võrreldi 12 maksu ja tasu ning jõuti muuhulgas järeldusele, et kõrged maavara kaevandamisõiguse tasumäärad, eriti võrreldes peamise sektori konkurendi Läti, aga ka Leedu ja Soome ning Rootsiga, asetavad keskmisest nõrgemale positsioonile just need sektorid, mida nimetatud tasu spetsiifiliselt koormab.