Eestis tehti 1,3 miljardi euro eest kinnisvaratehinguid

Võrdluses rekordilise 2021. aasta II kvartaliga, kus tehingute rahaline maht küündis 1,43 miljardi euroni, on III kvartali tehingute koguväärtus 10 protsenti madalam, teatas maa-amet.

Sellele vaatamata on III kvartali tehingute rahalise mahu puhul tegemist Eesti kinnisvaraturu viimase 15 aasta kolmanda tulemusega.

Maade väärtus 67% kõrgem

Korteriomanditega tehti tänavu III kvartalis 7830 ostu-müügitehingut, sealhulgas eluruumidega 6658. Eluruumidega tehinguid oli 2021. aasta III kvartalis 13 protsenti rohkem kui aasta tagasi, eelneva kvartaliga võrreldes aga 3 protsenti vähem. Eluruumidega tehtud tehingute koguväärtus oli III kvartalis ligi 566 miljonit eurot, see on aastatagusest ajast 24 protsenti rohkem, kuid eelnenud kvartalist 6 protsenti vähem.

Võrreldes 2021. aasta II kvartaliga on esmamüükide arv vähenenud 16 protsendi ja järelmüükide arv 1 protsendi võrra. Eelnev on langetanud uute korterite osatähtsuse tehingute koguarvus 14 protsendini, mis on viimase nelja aasta madalaim näitaja.