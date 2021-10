Lennundusklastri juht: roheline tulevik on palju lähemal kui arvame, meil on võimalus saada võitjate hulka

Päev enne Euroopa Vesinikupäeva kogunes 400 vesinikumajanduse eestvedajat Põhja-Hollandis, Groningenis. Enam kui tuhandeaastase vanuse Martinkerki kiriku võlvide all valitses enneolematu vabadusetunnet tulvil atmosfäär, mille sarnast pole pärast COVID kriisi kogetud.

Sütitava avakõne pidas Hollandi kuningas Willem-Alexander. Alustuseks meenutas kuningas kohtumist visionäärist Jaapani professori Katsuhiko Hirosega, kes on Toyota hübriidimudeli Priuse ning maailma edukaima vesinikuauto Mirai mudeli üks looja. Professor Hirose selgitas kuningale rohelise vesiniku tähtsust. Endise piloodina ei saanud Willem-Alexander jätta küsimata: «Kas on võimalik toota kütust, mille kütteväärtus oleks suurem kui lennukikütusel kerosiinil? » «Jah, on ikka - vesiniku energiatihedus on kolm korda kõrgem, » vastas Hirose. «Seetõttu on mul lennundustööstuses vesinikule kõrged ootused,» häälestas kuningas WindMeetsGas sümpoosiumil osalejad õigele lainepikkusele.

Roheline tulevik on palju lähemal kui me arvame. Kuningas meenutas oma kohtumist Delfti tehnikaülikooli tudengite tiimiga, kellel on tähelepanuväärne missioon. Nad tahavad ehitada maailma esimese tudengite poolt loodud vesinikukütusel lendava lennuki. Tiimi moodustavad 14 erineva rahvuse ja 12 erineva eriala tudengid. See on musternäide, kui interdistsiplinaarne on tulevikulennundus. Kui tudengite tiim ehitab 2-kohalise lennuki, siis Airbusi ZEROe programmi käigus valmivad varsti 100-200 kohalised vesinikulennukid. Kommertslennud saavad võimalikuks järgmise viieteistkümne aasta jooksul ehk homme.

«Täna, Groningenis, koos teiega, on mul täpselt sama tunne, mis mul oli üliõpilastega Delftis kuus kuud tagasi,» jätkas Willem-Alexander. Taevas on piiriks, aga mitte siis, kui oleme valmis riikide, sektorite ja isiklike huvide piire ületama. Kuningas meenutas vaimustusega, kuidas Holland ja Saksamaa teevad koostööd Põhjamere tuuleenergia potentsiaali kasutamisel vesinikukütuse tootmiseks. Kui tahta kiiresti minna, siis võib minna üksi, kuid kaugele saab minna ainult koos.

Paberil on kõik lihtne

Paberil tundub kõik lihtne. Vaid 90 minutiga annab planeedile Maa jõudev päikesevalgus sama koguse energiat, mida kasutab 7 miljardit inimest ühe aasta jooksul. Küsimus on selles, kuidas püüda kogu energiahulk kinni päikese-, tuule- või muu energialiigi näol. Vesinik on suurepärane lahendus rohelise energia salvestamiseks, et seda saaks edaspidi suuremahuliselt transportida kuhu vaja. Lootused on suurimad kui eales varem, kuid pikk tee on veel minna. Juba teame, et tänu mastaabiefektile odavneb vesiniku hind vähemalt 50%.

«Vesinikuorg» on suurepärane asi. Need on edaspidi nagu jõulupuu tuled üle Euroopa. «Kohe kui üks pirn on katki, siis pimeneb kogu puu,» hoiatas kuningas ja rõhutas, et investeerima peavad kõik, sealhulgas Eesti. Uus roheline energia ei tohi jääda ühtegi orgu. Võrgud peavad olema ühendatud. Teadmised ja energia peavad voolama üle piiride.