Rahvusvaheline tarkvarafirma loob Tallinnasse oma IT-arenduskeskuse

«Me näeme Tallinna kui peamist teadus- ja arendustegevuse keskust Euroopas. Lisaks arenenud digitaalsele infrastruktuurile, oskustele ja talentidele on suur eelis see, et Tallinn on (peaaegu) samas ajavööndis meie teiste Kesk-Euroopa laboritega, muutes koostöö lihtsamaks kui USA firmadega,» ütles Dynatrace'i Tallinna IT-keskuse ajutine juht Gordon Meyer.

Ettevõte võtab järgmise viie aasta jooksul oma Tallinna kontorisse tööle üle 300 tipptegija. Praegu otsivad nad teadus- ja arendustegevuste keskuse juhti, vanemarendajaid ja personalispetsialiste. Ettevõttel on samasugused IT-keskused Linzis (peakontor), Viinis, Barcelonas, Gdanskis ja mitmetes teistes Austria linnades. Praegu otsivad nad oma kontori ehitamiseks parimat asukohta Tallinnas.

Dynatrace'i Tallinna IT-keskuse ajutine juht Gordon Meyer. FOTO: Raigo Pajula

«Dynatrace'i tulevastel töötajatel on reaalne mõju maailma suurimatele turuliidriteks olevatele organisatsioonidele. Oluline element talentide meelitamisel Eestisse on ka töötajate optsioonid,» märkis Meyer.

Üks peamisi põhjusi, miks Dynatrace avab oma IT-keskuse Tallinnas, on see, et ettevõte omandas hiljuti Eesti päritolu ettevõtte SpectX, mis võimaldab töödelda piiramatut hulka andmeid senisest tunduvalt kiiremini, kuna tänu nende tehnoloogiale saab struktureerimata andmeid käsitleda nende algupärases asukohas.

Dynatrace'i Tallinna kontoriga liituvatel töötajatel on võimalus töötada koos SpectXi asutaja Renee Trisbergiga, kes jätkab Dynatrace'i Tallinnas juhtiva tootearhitektina.

«Võin lubada, et töö, mida me Tallinnas tegema hakkame, on inseneride seisukohast üks huvitavamaid turul. Dynatrace'is on võimalus õppida teistelt ja ehitada ülisuuri infosüsteeme. Platvormi, mida ehitame, kasutab üle kogu maailma väga suur hulk kliente, nii et meie inseneride tööl on reaalne mõju,» ütles Trisberg. Dynatrace on Austria 2021. aasta IT-tööandja nr 1.

2005. aastal Linzis asutatud Dynatrace on maailma turuliider tarkvarauuringute valdkonnas. Dynatrace noteeriti New Yorgi börsil 2019. aastal.

Ettevõttes töötab ülemaailmselt umbes 3000 inimest, sealhulgas umbes 1000 inimest teadus- ja arendustegevuses. Kliente on üle 3000. Eelmisel majandusaastal oli ettevõtte kogutulu 704 miljonit dollarit.