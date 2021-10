Idufirmad on kaasanud tänavu juba üle miljardi euro investeeringuid

Alates 2010. aastast on Kesk- ja Ida-Euroopa idufirmade väärtus kasvanud 19 korda, ulatudes 186 miljardi euroni, teatasid raporti koostajad. Seejuures on selle aasta esimesed 10 kuud olnud rekordilised: idufirmad kaasasid kokku 4 miljardit eurot ja selle aja jooksul tekkis regioonis rohkem ükssarvikuid kui kunagi varem.

Raportist selgub, et 20 vaadeldava riigi hulgas paistavad eriti silma just Balti riigid. Läti idufirmad on tänavu kaasanud 175 miljonit eurot, Leedu idufirmad 504 miljonit eurot ja Eesti idufirmad tervelt 1,07 miljardit eurot. Nii on tõusnud Balti riikide idufirmade väärtus 2010. aastaga võrreldes enam kui kümme korda, 4,1 miljardilt eurolt 43 miljardi euroni.

"Need saavutused pole tulnud üleöö, vaid pikaajalise töö tulemusel, mis algas juba eelmisel sajandil. Kui 2015. aastal oli Kesk- ja Ida-Euroopas kokku kuus ükssarvikut, siis tänaseks on neid juba 34, kellest üheksa tuleb Baltikumist. Need ettevõtted seisavad esimese ükssarvikute laine laiadel õlgadel," ütles Atomico vanempartner Andreas Helbig.

Ta tõi välja, et hästi väljakujunenud idufirmad suudavad lisaks äri kasvatamisele täita veel mitmeid olulisi ülesandeid. "Nad koolitavad välja uued talendikad töötajad, tõmbavad globaalsete investorite tähelepanu, panevad aluse kohalikule riskikapitalisüsteemile ning lõpuks hakkavad ka ise investeerima – kõik see kokku loobki eduka ökosüsteemi. Taoline lumepalliefekt tuleb eriti hästi välja just Eestis, kus omaaegne Skype andis tõuke Wise’ile, seejärel Boltile ja Pipedrive’ile. Viimased annavad aga omakorda hoogu uutele idufirmadele," märkis Helbig.

Ta lisas, et investorite hulk, kes otsustavad raha paigutada Kesk- ja Ida-Euroopa idufirmadesse, on pidevalt tõusuteel. Tervelt 90 protsenti siinsetest uutest investeeringutest tuleb just välismaa investoritelt.

Raportist tuleb välja, et Balti riigid on olnud väga edukad suurte riskikapitaliinvesteeringute meelitamisel. Eesti idufirmad on siin aga absoluutsed liidrid, olles viimase seitsme aastaga kaasanud riskikapitali fondidelt 2,62 miljardit eurot. See teeb investeeringu suuruseks 2000 eurot ühe inimese kohta, mis on Euroopa kõrgeim näitaja.

Google’i Baltikumi idufirmade suunajuhi Audrius Janulis sõnul on Baltikumi idufirmadel olemas kõik eeldused, et edasi kasvada. "Nad on ambitsioonikad, globaalse haardega, tehnoloogiliselt kõrgelt arenenud ja nende kasvutrajektoorid tõmbavad riskikapitalifondide tähelepanu. Oleme Baltikumis näinud mitmeid edulugusid, kus idufirmad on kasvanud märkimisväärselt ka ilma väliste investeeringuteta," märkis Janulis.

«Samas annab tugev rahastus võimaluse konkureerida klientide eest üle terve maailma ning tõusta omas valdkonnas tipptegijate sekka. Lisaks võimaldab väline rahastus panustada rohkem turundusse, uute talentide meelitamisse ja klientide leidmisse, mis aitab kokkuvõttes kiiremini edu saavutada ja miks mitte ka ükssarvikuks tõusta,» lisas ta.