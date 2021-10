Vaata, kuidas hoida kokku elektrit ja säästa keskkonda

«Mida kallim on elekter, seda suurem on fossiilsetest allikatest toodetud elektri osakaal. Kui nõudlus on väiksem ja elektrihind madalam, siis on hetkel võrgus müüdav elekter toodetud põhiliselt taastuvatest allikatest, sest taastuvenergia tootmised pääsevad esimesena turule, katmaks tarbimisvajadusi näiteks tuulest ja päiksest,» selgitas Loorits.

Energia kokkuhoiuks ei pea ilmtingimata kodu uue vastu välja vahetama, vaid kokku saab hoida oluliste muudatustega igapäevaelus.

Vaata üle energiakulu ja vaheta välja vanad seadmed

Enne tarbimisharjumuste muutmist on Looritsa sõnul oluline ülevaade, milline on tegelik energiakulu. Nii saab teada, mis vajab kodus väljavahetamist ning millised renoveerimistööd parandavad ruumide soojapidavust ja aitavad vähendada küttekulusid.

Küttekulusid saab alandada ökonoomsema küttesüsteemi kasutusele võtmisega: elektrikütte saab asendada maakütte või õhksoojuspumbaga, energiat saab ise juurde toota investeerides päikesepaneelidesse. Eramajas on see kergem, kortermajas keerulisem.

Seadmete elektrikulu välja selgitamiseks tuleks pistikupesadele lisada arvestid. Energiasäästlikkuseks tasub välja vahetada vanad koduseadmed, mis sageli neelavad uuemate mudelitega võrreldes rohkem energiat. Uut ostes jälgi, milline on selle energiamärgis. Tea, et kallimasse ja energiatõhusamasse masinasse investeeringu katab ära kokkuhoid elektrilt või soojakuludelt selle tehnilise eluea jooksul.

Samuti tuleks lugeda uute, aga ka juba kodus olevate seadmete kasutusjuhendeid ning kasutada neid vaid ettenähtud korras. Näiteks nõudepesumasinat kasuta siis, kui see on täis ning riideid triigi mitte rohkem kui üks kord.

Vaata üle oma harjumused

Analüüsi oma igapäevaharjumusi nagu veetarbimine ja toidu valmistame. On sul ikka vaja nõnda sageli vannis käia, hoida vesi dušši all pead šampoonitades jooksmas või siis pesta nõusid kuuma veega? Vett tasub kasutada mõistlikult. Näiteks ei maksa veekeedukannu vett täis panna juhul, kui teha ainult tassi teed. Muidu kulutad energiat tühja. Variant on teha teevesi ka termosesse. Nii ei pea teise ja kolmanda tassi tee jaoks vett uuesti soojendama.

Ühenda lahti seadmed, kui sa neid parasjagu ei kausta. Lülita välja tuled juhul, kui kedagi pole ruumis või kui tuba saab valgustada aknast paistva loomuliku valgusega. Asenda lambipirnid energiasäästlike kompaktluminofoorlampide (CFL) pirnidega või veel parem, valgusdioodidega (LED). LED-pirn on tavalisest lambipirnist 10-12 korda efektiivsem ja kestab 15–25 korda kauem!

Planeeri suuremad kodutööd tipptunni välisele ajale