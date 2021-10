Statistikaameti palgarakendusest näeb ligi 400 ametirühma töötasusid ja see annab võimaluse võrrelda oma palka teistega. Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu analüüsi järgi oli poemüüjate mediaanpalk 813 eurot, keskmine palk ulatub aga kallimates tootegruppides paari tuhande euro ligi. Samas on müüjaametis meeste ja naiste palkade vahel suur lõhe: Eestis kokku 31 protsenti ja üheski maakonnas ei jää see alla 20 protsendi. Mida kõrgem on keskmine palk, seda suurem on ka sooline palgalõhe. Mehed teenivad müüjatena keskmiselt 358 eurot rohkem kui naised.