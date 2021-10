Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) idufirmade väärtus on võrreldes 2010. aastaga kasvanud 19 korda 186 miljardi euroni, selgub Google’i initsiatiivi Google for Startups, riskikapitalifirma VC Atomico ning idufirmade ja riskipapitali analüüsiplatvormi Dealroom värskelt avaldatud aruandest «Coming of Age: Central and Eastern Counries Startups».