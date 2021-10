Apple heitis Inteli üle parda

Inteli tegevjuht Pat Gelsinger kommenteeris hiljuti Apple'i sekkumist protsessorite turule ka HBO saates «Axios». «Ma ei loobu kunagi ideest, et miski enam ei tööta Inteli kiipidel. Apple otsustas, et nad saavad ise teha paremaid kiipe meie. Ja teate, nad on teinud päris head tööd. Seega ainus, mida mina teha saan, on luua nendest paremaid kiipe. Ma võitlen kõvasti, et võita Timi (Apple'i tegevjuhti Tim Cooki -toim) selles ärivaldkonnas,» rääkis Gelsinger.