Hiina kinnisvarasektor vajus langusesse

Päev varem teatati, et maailma suuruselt teine majandus kasvas kolmandas kvartalis oodatust aeglasemalt ning hoo pidurdumise põhjusteks nimetati regulatsioonide karmistamist ja energianappust.

Kinnisvarasektori toodang kahanes mullu sama ajaga võrreldes 1,6 protsenti, teatas riiklik statistikaamet. Tegemist on esimese langusega alates 2020. aasta esimesest kvartalist, mil Hiina Covid-19 puhang oli oma haripunktis.

Ehitussektori toodang langes kolmandas kvartalis 1,8 protsenti. Ka see oli sektori jaoks esimene langus alates läinud aasta algusest. Enne pandeemiat oli Hiina ehitussektor püsivas kasvus vähemalt alates 1992. aastast, mil andmeid koguma hakati, nähtub Bloomberg Newsi kogutud statistikast.

Kinnisvara ja ehitus on Hiina majanduse alustalad, kuid Peking on asunud nende järelevalvet suurendama. Muu hulgas on karmistatud laenamisreegleid.