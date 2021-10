Nortal omandas osaluse küberturvalisuse idufirmas

Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul on ettevõtte jaoks tegemist strateegilise investeeringuga valdkonda, mis on ärikriitilise ja kasvava tähtsusega kõigi klientide jaoks. «Näeme kõikidel sihtturgudel nii olulist nõudlust kui ka võimalusi valdkonnas, kuivõrd küberohud, millega valitsusasutused ja organisatsioonid üle maailma silmitsi seisavad, on aina keerulisemad,» ütles Alamäe.