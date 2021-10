Müügimees helistas ja nüüd saadab arveid? Loe, kuidas vältida telefonimüügi lõkse

Tarbijakaitse ja tehnilise tärelevalve ametile (TTJA) on laekunud palju erinevaid kaebusi, kus:

Kaupleja saadab tarbijale postkasti tooteid, mida tarbija pole tellinud, põhjendades seda sellega, et tarbija on sõlminud telefoni teel püsitellimuse;

Tarbija andis pealetükkivale müügiinimesele telefoni teel nõusoleku tooteid proovida, kuid tellimust kirjalikult ei kinnitanud - kaupleja jätkab siiski arvete saatmist;

Tarbija on perioodiliselt saadetava kauba tellimusega nõustunud, kuid pakke kätte ei saa või on lepingust taganenud, kuid temalt nõutakse ikkagi arvete tasumist.

Enim levinud on telefoni teel toidulisandite, hambaharjade ja -otsikute, raamatute ning ilutoodete pakkumine. Sageli iseloomustab pakkumisi see, et kaupleja lubab esmalt tarbijale tasuta või väga odavalt proovipakki. Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad tarbijale enamasti ootamatult, mistõttu on tihtipeale tegemist emotsiooni ajel tehtud otsusega, mida hiljem kahetsetakse. Seetõttu on telefonimüügile seadusega kehtestatud erireeglid.

Suuliselt kokkulepitu tuleb kirjalikult kinnitada

Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on kehtestatud võlaõigusseaduses. Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks e-kirja teel või sõnumiga, ning tarbija on sellele andnud nõusoleku samuti kirjalikult.

Seega, kui kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud, loetakse tarbijale edastatud kaup tellimata asjaks. Sellises olukorras puudub kauplejal alus tarbijale arvete edastamiseks ja tarbijad ei pea kaupa vastu võtma ega arveid tasuma.

Arved ja inkassonõuded tellimata kaupade eest

Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus seisneb selles, et kaupleja lubab telefonitsi, et proovipakk on tasuta või tegemist on ühekordse tellimusega. Siiski saadetakse tarbijale seejärel igakuiselt uusi saadetisi ning koos pakkidega ka tasumisele kuuluvaid arveid.

Tarbijal, kes on nõustunud tasuta näidispakiga, kuid kellele edastatakse sellegipoolest arveid, tuleks kauplejale saata kirjalik kaebus. Kaebuses peab viitama kirjaliku kokkuleppe ehk kirjaliku tellimiskinnituse puudumisele ning oma soovile saadetisi ega arveid mitte saada. Kui probleem jätkuvalt ei lahene, saab abi saamiseks pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole.

Ka sõlmitud lepingust saab taganeda

Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud telefoni teel kokkuleppe kauba saatmiseks ning leping on sõlmitud nõuetekohaselt, sest tarbija on tellimuse soovi kirjalikult kinnitanud, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul ümber mõelda, lepingust taganeda ning tooted tagasi saata.