LHV teenis kvartaliga 16,6 miljonit eurot puhaskasumit

Seejuures teenis AS LHV Pank 17,1 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 3,3 miljonit eurot Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis kvartaliga 600 000 eurot puhaskasumit ja AS LHV Kindlustus 200 000 eurot puhaskahjumit. Grupi omakapitali tootlus (ROE) oli kolmandas kvartalis 24,3 protsenti, teatas LHV börsile.

«Tugev kvartal näitas, et oleme suutnud oma kasvu hoida ning seda järjest kõrgemast võrdlusbaasist hoolimata, olles Eesti pangandusturul suuruselt kolmas pangandusgrupp. Augustis jõudis LHV Groupi turuväärtus enam kui miljardi euroni ja sellega täitsime investoritele neli aastat tagasi esitletud finantsvisiooni,» ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

LHV Groupi varade maht suurenes kolmandas kvartalis 6,5 miljardi euroni ehk 11 protsenti. Grupi konsolideeritud hoiused suurenesid kvartaliga 535 miljoni euro võrra 5,46 miljardi euroni. Konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 148 miljoni euro võrra 2,55 miljardi euroni.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht kahanes pensionireformi mõjul 336 miljoni euro võrra 1,28 miljardi euroni. Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv ulatus kolmandas kvartalis 5,9 miljoni makseni.

LHV Group 2021. aasta üheksa kuu konsolideeritud puhaskasum oli 40,9 miljonit eurot, mis on 19,1 miljoni euro ehk 88 protsendi võrra suurem kui 2020. aasta üheksa kuu tulemus. AS LHV Pank teenis üeksa kuuga 45,4 miljonit eurot puhaskasumit, sellest 8,5 miljonit eurot ÜK filiaaliga seotud klientide teenindamisest, AS LHV Varahaldus 2,3 miljonit eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 600 000 eurot puhaskahjumit.

Kvartalitulemust mõjutasid kõrge klientide aktiivsus ja panga ärimahtude kasv, samas pensionireformist tingitud fondide mahu vähenemine. Grupi omakapitali tootlus on planeeritust parem ja vastab pikaajalisele eesmärgile. Puhaskasumi osas edestab LHV Group uuendatud finantsplaani 1,7 miljoni euro võrra.

Aastaga on grupi hoiuste maht kasvanud 2,2 miljardi euro võrra ehk 70 protsenti ja laenud 693 miljoni euro võrra 37 protsenti. LHV juhitud fondide maht on sama ajaga vähenenud 212 miljoni euro võrra ehk 14 protsenti. Finantsvahendajatega seotud maksete arv on kasvanud 7,4 miljoni võrra ehk 70 protsenti.

Kolmanda kvartali hoiuste kasvust tulenes 230 miljonit eurot maksevahendajatega seotud hoiustest, eraklientide hoiused kasvasid 110 miljoni euro võrra ja ettevõtete hoiused kasvasid 209 miljoni euro võrra, hoiuseplatvormide hoiused vähenesid 14 miljoni euro võrra.

Krediidiportfelli kvaliteet on endiselt väga hea, kogu laenamist finantseeritakse hoiustest. Laenude allahindlused on kiirema majanduskasvu tõttu plaanitust väiksemad. Laenude kasvust 108 miljonit eurot tulenes ettevõtetele antud laenudest, eraklientide laenuportfell kasvas 40 miljoni euro võrra.

Kvartaliga kasvas LHV pangaklientide hulk rohkem kui 16 300 võrra 302 000 kliendini. Aastaga on panga klientide arv suurenenud 28 protsenti. Laenumahtude kasvuga sama oluline on investeerimisaktiivsuse jätkuv tõus. Kvartali jooksul sõlmiti ligi 9900 uut investeerimislepingut.

Olulisematest teenuseuuendustest tõi LHV Pank kolmandas kvartalis turule pensioni investeerimiskonto lahenduse (PIK), kasvukontoga kodulaenu sissemakse kogumise võimaluse ja ettevõttele konto avamise võimaluse elektroonilisel teel.

Varahalduse teise pensionisamba aktiivsete klientide arv vähenes eelmise kvartaliga võrreldes 36 000 inimese võrra ja on nüüd 139 000.LHV Kindlustuse klientide arv on kasvanud 139 000 kliendini.

Ühendkuningriigi krediidiasutuse litsentsi taotlemisel on käimas järelevalvelise äriplaani lõpetamine ning likviidsuse- ja kapitali adekvaatsuse hindamine koos dokumentatsiooni ettevalmistamisega. Äritegevuse laiendamiseks toimub aktiivne värbamine, seejuures on LHV otsustanud mehitada kaks IT-meeskonda Leedsi linna.

Kvartali muudest olulistest sündmustest väljastas reitinguagentuur Moody’s LHV Group’ile reitingu Baa3 positiivse väljavaatega. Selle järel emiteeris grupp 100 miljoni euro ulatuses tagamata võlakirju. Võlakirjad emiteeriti regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Augustis viis LHV Group lõpule investeeringu Ühendkuningriigi panka Bank North. 4,455 miljoni naela eest omandas LHV ettevõttes 9,9-protsendise osaluse.