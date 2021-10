Škoda peatab autode tootmise kaheks nädalaks

Autotootja Škoda teatas, et katkestab kiipide ja muude komponentide puuduse tõttu kaheks nädalaks tootmisliinide töö. «Škoda on silmitsi kriitiliselt tähtsate komponentide suure puudusega, mis on sundinud meid viimastel nädalatel tootmist suurel määral piirama,» ütles firma kommunikatsioonijuht Tomáš Kotera.