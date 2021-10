Läti kaupmehed hoiatavad: töötajate vaktsineerimisnõue võib toidukaupluste uksed sulgeda

Uudisteagentuur LETA vahendab, et liit kutsub Läti valitsust otsust üle vaatama ning vaktsineerimiskohutuse tähtaega pikendama, et see oleks realistlik ning täidetav.

«Saame aru, et olukord on tõsine ja nõustume, et stabiliseerimiseks on tarvis kiireid otsuseid. Sestap suuname kõik ressursid selleks, et toiduained oleks kättesaadavad ja ohutus keskkonnas, kuid palume ka mõista, et piirangute eesmärk on vaktsineerimise suurendamine ja ühiskonna tervis, mitte karistamine. Seetõttu peavad ka normid olema mõistlikud ning kogu Lätis ühtmoodi täidetavad,» teatas liidu juht Laila Vārtukapteine