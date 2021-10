Maakodu ostmise peale tasub mõelda sügisel

Kuigi nõudlus suvilate järele kasvab hüppeliselt kevadel, tasub maakodu ostmise peale mõelda hoopis nüüd sügisel – valik on tõenäoliselt rikkalikum ja hinnad soodsamad. Ka kinnistu seisukord on ilma suvise dekoorita paremini hinnatav. Koroonapandeemia aastad on kergitanud maakodude hindu kõikjal üle Eesti, aga endiselt kehtib reegel, et soodsama hinnaga saab soetada renoveerimata maja. Vana maja ostes tuleb aga arvestada, et selle muutmine mugavaks suvekoduks nõuab nii raha kui ka pealehakkamist. Kulud on veelgi suuremad, kui soovitakse rajada maamajja aastaringselt kasutatav energiatõhus elamine.

Karin Ossipova FOTO: Erakogu

Lisaks põhjalikule remondile tuleb vana talukoha taastamisel arvestada sellega, et tööd ja hoolt vajavad ka aed ja kõrvalhooned: kasvuhoone tahab kastmist, muru niitmist, aiamaa rohimist, terrass õlitamist, kuurikatus vahetamist. Seega sobib vanema maamaja ostmine eelkõige neile, kes naudivad oma kätega renoveerimist ja aias toimetamist.

Üha populaarsemad väikemajad

Alternatiivina on üha rohkem levinud looduskaunitesse kohtadesse rajatud väikemajade trend. Väikemaja suurus jääb enamasti 20–40 ruutmeetri sisse ja sellise uue maja saab suhteliselt soodsa hinnaga. Maja haldamine on väga lihtne ja kulud väikesed ning väikemaja saab lihtsasti paigaldada endale sobivasse asukohta.

Sellise pisikese maja püstitamiseks pole ehitusluba tarvis. FOTO: Sander Ilvest

Metsa- või merevaatega väikemaja täidab unistuse maakodust, kuid päästab vana talumajaga kaasnevast töörügamisest ning on ka oluliselt rahakotisõbralikum. Aastaringseks kasutamiseks mõeldud väikemajade pakkujaid on turul juba üksjagu. Kui tehases toodetud luksusliku väikemaja hind jääb siiski kõrgeks, tasub kaaluda minimalistliku elupinna rajamist näiteks merekonteinerisse. Mõlemal juhul on väikemaja hooldus- ja ülalpidamiskulud oluliselt väiksemad, kui need oleksid suure elumaja puhul.

Väikemaja püstipanemiseks on vaja ka kinnistut, kuid enne kinnistu soetamist tasub kohalikust omavalitusest uurida, millised nõuded või piirangud seal väike- või konteinermaja püstitamisele kehtivad. Kinnistut valides tasub mõelda sellele, kas lisaks väikemajale võiks seal tulevikus olla ka kasvuhoone ja aiamaa või eelistatakse köögi-ja juurviljad osta turult või naabritelt. Läbimõtlemist vajab ka see, kui suurt privaatsust või kogukonnatunnet oma teises kodus kogeda soovitakse – üksi paksus metsas elades pole võimalik naabritega üle aia suhelda.

Maakodu finantseerimine pangalaenuga

Kui osta maakodu KredExi käendusega, siis algab omafinantseeringu nõue 10 protsendist. Vanade maamajade omafinantseeringu nõue on kõrgem ja algab 25–30 protsendist. Täpne laenupakkumine sõltub kinnisvara seisukorrast ja asukohast. KredExi info järgi on aga juba järgmisel aastal oodata uusi meetmeid, mis soodustavad maapiirkondadesse elamise soetamist ja renoveerimist.

Kui soovitakse osta väikemaja ja kinnistu on juba olemas, siis saab hakkama rahalise omafinantseeringuta, sest selleks on kinnistu ise. Maatükile seatakse hüpoteek ja kinnistut saab kasutada tagatisena. Et väikemajad on enamasti teisaldatavad, siis neid laenu tagatiseks kasutada ei saa.

Väikemajade ostuks anname Coop Pangas laenu maksimaalselt 20 aastaks ja kuni 75 protsendi ulatuses kinnistu tulevikuväärtusest. Väikemaja on võimalik osta ka väikelaenu või liisinguga, aga nende laenutoodete intress on kinnisvaralaenudega võrreldes kõrgem.