Tarbijaportaal maitseb ritsikabatoone

Selleks, et asja põnevamaks teha, oli ritsikate vahele ära peidetud ka üks amps, kus putukavalku sees ei olnud ning testijad pidid ise mõistatama, milline suutäis on putukatega ja milline ilma.

Kakao ja apelsiniga ritsikabatoon

Kakao ja apelsiniga ritsikabatooni puhul arvas 8 vastajast üks, et toode võib olla ritsikaga. Teised olid kindlad, et selles tootes ritsikad ei ole. Üldiselt arvati, et see on tavaline toorbatoon, mida on hea ampsata, kui kõht on tühi ja aega vähe.

Ega see väga vale polegi. Poole batoonist moodustavad datlid ning ritsikaid on seal 7 protsenti.

Eksitav vahepala: õuna-kaneeli ampstükk

Kuigi selles suutäies ritsikaid ei olnud, pakkus kaheksast vastanust kaks, et just selles suutäies on peidus putukad. Üks vastaja oli kõhkleval seisukohal.

Vürtsikas õuna-porgandi ritsikabatoon

Bug Challenge'i nimelise batooni puhul arvas 7 vastajast kolm, et tegemist on ritsikatega. Üks vastaja oli kõhkleval seisukohal ja maitse poolest oli see kõige vähem populaarne. Ka selles batoonis on kõige suurem osa datlitel, koguni 35 protsenti. Putukaid on siin 8 protsendi jagu.

Miks peaksime putukaid sööma?

Putukate söömine päästab maailma. FOTO: Reuters/ScanPix

Paar miljardit inimest maailmas sööb putukaid sageli, kirjutab The Economist. Euroopas on putukate söömine seni põlu all olnud. Võibolla on asi selles, et põhjamaised putukad on kribalad ja nende püüdmine pole mõistlik – püüdmise peale kulub rohkem energiat, kui pärast süües saab. Aasia lõunaosas on putukad aga priskemad ning prussakad võivad olla koguni väiksema hamstri suurused. Nii on seal putukate söömine rohkem tavaks.

Putukate söömine on aga ka meil üha enam päevakorral. Valke on inimesel vaja, aga loomakasvatus on suure keskkonnamõjuga ja toodab ohtralt kasvuhoonegaase. Liha tootmisega kaasneb 60 protsenti kõigist toiduainetööstusest tulevatest kasvuhoonegaasidest, vahendab The Guardian. Loomade sööda kasvatamisele kulub tohutult maad, mis seab surve alla looduslikud elukeskkonnad. Pealegi on lehma suurtesse silmadesse vaadates päris kurb mõelda, et ühel hetkel pistad sa ta nahka. Ritsikate ja prussakate suhtes taolisi tundeid nii lihtsalt ei teki.

Euroopa Liidus propageerib putukate söömist International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) ehk siis rahvusvaheline platvorm putukate söögiks ja söödaks kasutamise eest. Seni pole putukad toidulaual kuigi tavaline kaup.

2019. aastal tarbis putukaid toiduks ainult 2 protsenti Euroopa elanikest. Ühest küljest on see harjumatu. Teisalt on putukate söömine ka vähe reguleeritud. 2018. aastani ei olnud putukate söömise kohta ühtegi Euroopa Liidu regulatsiooni, kirjutab The Economist. Euroopa Liidus kiideti rändritsikate söömine heaks 10 päeva tagasi, vahendab Euroopa Komisjon.