PUUST ja PUNASEKS ⟩ 15 küsimust üleilmse maksureformi kohta. Mis juhtuma hakkab?

1. Mis on üleilmne miinimummaks ja kust on see alguse saanud?

Väga lühidalt on miinimummaks rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on tagada, et suured hargmaised kontsernid maksavad kogu maailmas tulumaksu alammääras 15%. Miinimummaksu arutelud said alguse 2013. aastal, kui OECD kutsus ellu rahvusvahelise maksude vältimise vastaste meetmete paketi. Aastate jooksul arenes see tänaseks, oluliselt laiemaks algatuseks.

2. Millised riigid on miinimummaksuga ühinenud? 8. oktoobri 2021 seisuga on algatusega ühinenud 136 riiki, kelle nimekirja võib leida siit.

3. Millal hakkab miinimummaks kehtima?

OECD’s heakskiidetud ajakava näeb ette maksu rakendamise 2023. aastast. Kuna riigid peavad maksu rakendamiseks vastu võtma riigisisesed seadused ja Euroopa Liit ka direktiivi, on reaalne, et tegelik jõustumiskuupäev lükkub edasi.

4. Miinimummaksu määr on 15%. Eestis on tulumaksumäär üldjuhul 20% (teatud tingimustel 14%). Miks miinimummaks meid sel juhul üldse puudutab?

Miinimummaksu määr arvutatakse efektiivse määrana, mitte seaduses sätestatud nominaalse määrana. Eestis maksavad ettevõtjad üldjuhul tulumaksu alles kasumi jaotamisel. Seega aastatel, kui ettevõtja kasumit ei jaota, või jaotab vähe, jääb efektiivne maksumäär tõenäoliselt alla 15%.

Efektiivne maksumäär tuleneb makstud maksu ja raamatupidamisreeglite kohaselt arvestatud kasumi suhtest. Nt kui ettevõtja kasum oli 100 000 ja ta jaotas sellest 50 000, tekkis tal maksukohustus 12 500. Efektiivne maksumäär oli seega 12 500/100 000 = 12,5%.

5. Eesti otsustas miinimummaksuga ühineda. Kas see tähendab, et meie senine süsteem kaob ja sisuliselt läheb Eesti üle ärikasumi jooksvale maksustamisele? Ei tähenda. Eesti praegune tulumaksusüsteem jääb kehtima, st maksukohustus tekib alles kasumi jaotamisel. Erisused sellest reeglist saavad olema minimaalsed.

6. Miinimummaks hakkab kehtima suurtele hargmaistele kontsernidele. Mida see tähendab?

Maks hakkab kehtima rahvusvaheliselt tegutsevatele kontsernidele, mille müügitulu on vähemalt 750 miljonit eurot aastas. Eestis on 2-3 sellele nõudele vastavat kohalikku kontserni ja ligikaudu 300 nõutava müügituluga välisriigi kontserni tütarühingut. Kõiki teisi ettevõtjaid ei puuduta miinimummaks vähimalgi määral.

7. Miks Eesti algselt miinimummaksule vastu oli?

Eesti praegune tulumaksusüsteem soodustab kasumi reinvesteerimist. Ettevõtjatel tekib maksukohustus alles siis, kui nad asuvad kasumit jaotama. Mitmetele välisinvestoritele on Eesti lihtne ja efektiivne tulumaksusüsteem olnud üheks positiivseks faktoriks investeeringukoha valikul. Miinimummaks võib ettevõtluskeskkonna muuta neile mõnevõrra ebasoodsamaks.

8. Kas see tähendab, et suurfirmad lahkuvad Eestist?

Enamus investoreid on Eestisse laienenud mitmete tegurite koosmõjul, milles lisaks maksudele on suur osa ka poliitilisel stabiilsusel, vähesel bürokraatial, äriteenuste kättesaadavusel ja kvalifitseeritud tööjõul. Vaid ühe teguri mõningane muutus ei too kindlasti kaasa investorite massilist lahkumist. Samas ei saa ka välistada, et ettevõtjad, kelle jaoks Eesti maksusüsteem on olnud eriliselt olulisel kohal, võivad otsida alternatiive.

9. Miks me sellisel juhul miinimummaksuga lõpuks siiski nõustusime?